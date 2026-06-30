Mundial 2026: Kylian Mbappé se convierte en el máximo goleador en juegos de eliminación directa.

Kylian Mbappé se convirtió este martes en el máximo goleador en partidos de eliminación de los Mundiales, después de anotar el 1-0 ante Suecia en los dieciseisavos de final del torneo de 2026, un tanto con el que alcanzó los nueve en este ítem y superó los ocho de los brasileños Leônidas da Silva y Ronaldo Nazário de Lima.

Tras 1-0 ante Suecia, Mbappé se coloca líder en solitario de goleadores en eliminatorias durante los mundiales con nueve anotaciones en nueve partidos, promediando un gol por juego.

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Kylian Mbappé se convierte en el máximo goleador en juegos de eliminación directa

Después de Leónidas y Ronaldo quedan en esta clasificación Pelé, Vavá, Just Fontaine y Oldich Nejedlý (7); Eusébio, György Sárosi, Gary Lineker y Roberto Baggio (6); Silvio Piola, Gyula Zsengellér, Helmut Rahn, Thomas Müller, Zinedine Zidane, Wesley Sneijder, Miroslav Klose y Leo Messi (5), este último todavía en activo.

Mbappé había marcado ocho goles en las rondas eliminatorias de sus otras dos participaciones en Copa del Mundo: tres en Rusia 2018 y cinco en Catar 2022.

En Rusia, donde se proclamó campeón, firmó dos goles contra Argentina en octavos y otro más en la final ante Croacia.

En Catar, ya como líder absoluto de 'Les Bleus', anotó dos goles ante Polonia en octavos y un hat-trick a Argentina en la final que finalmente se llevó la albiceleste en penaltis.

Mbappé abrió la lata del Francia-Suecia de dieciseisavos con una jugada individual dentro del área donde, escorado desde un costado, recortó varias veces hasta hacerse hueco para el tiro y superar al portero sueco.

Después de marcar el gol, Mbappé se fue directamente a celebrar el gol con su entrenador, Didier Deschamps, que perdió a su madre hace una semana y tuvo que abandonar la concentración de Francia para acudir al funeral.

Tanto Mbappé como el resto de futbolistas del equipo se juntaron en el abrazo colectivo con Deschamps.

FUENTE: EFE