Clement Lenglet es fichado por el Benfica hasta el 2029

Clement Lenglet , defensa central francés que ha militado las dos últimas temporadas en el Atlético de Madrid, jugará el próximo curso como cedido en el Benfica, después de lo cual se unirá ya traspasado al conjunto luso hasta el 30 de junio de 2029, según informaron ambos clubes tras el acuerdo alcanzado para su fichaje.

“Clément Lenglet jugará la próxima temporada en el Benfica después de poner fin a su etapa como jugador del Atlético de Madrid”, expuso el club madrileño.

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Lenglet llegó al Atlético en 2024, primero cedido por el Barcelona y después fichado como agente libre, con contrato hasta 2029. Ha jugado 60 partidos en dos años, con tres goles y tres asistencias.

“Desde el Atlético de Madrid le agradecemos su esfuerzo y compromiso durante estas dos temporadas y le deseamos mucha suerte en su nuevo proyecto profesional”, añadió el club rojiblanco.

Es la segunda baja del Atlético respecto a la pasada campaña, tras la salida de Antoine Griezmann, traspasado al Orlando City.