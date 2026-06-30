Mundial 2026: Francia deja en el camino a Suecia con doblete de Kylian Mbappé

La selección de Francia superó cómodamente por marcador de 3-0 a Suecia en la ronda de dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA y se ganan boleto a los octavos de final de la cita mundialista.

Con un brillante Kylian Mbappé en el ataque, los franceses continúan con su impecable Copa Mundial, en busca de una nueva estrella en su uniforme.

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Nos Bleus s'imposent avec autorité face à la Suède (3-0) et poursuivent leur aventure en Coupe du monde ! #FRASWE | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/oT7XDKTIz3 — Equipe de France (@equipedefrance) June 30, 2026

Su líder y goleador "Kiki" fue el encargado de abrir el marcador sobre el minuto 45' del partido, con buena definición de pierna derecha, para irse al descanso con tranquilidad.

Goleador y explosivo Mbappé en el Mundial 2026

El extremo izquierdo Bradley Barcola aumentó la ventaja en el marcador sobre el minuto 53', para poner el 2-0 para el "equipe de france", con una jugada rápida que terminó con tiro de pierna derecha.

El propio Kylian Mbappé fue el encargado de poner el definitivo 3-0 al 74' con definición con tranquilidad, para alcanzar su sexto gol en esta copa del mundial, igualando en la cima de la tabla a Lionel Messi.

Ahora, Francia se enfrentará a Paraguay en los Octavos de Final, un equipo sudamericano que viene de dejar en el camino a Alemania en tanda de penales.

FUENTE: EFE