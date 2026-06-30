Mundial 2026: Francia deja en el camino a Suecia con doblete de Kylian Mbappé

La selección de Francia superó cómodamente por marcador de 3-0 a Suecia en la ronda de dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA y se ganan boleto a los octavos de final de la cita mundialista.
Su líder y goleador "Kiki" fue el encargado de abrir el marcador sobre el minuto 45' del partido, con buena definición de pierna derecha, para irse al descanso con tranquilidad.
Goleador y explosivo Mbappé en el Mundial 2026
El extremo izquierdo Bradley Barcola aumentó la ventaja en el marcador sobre el minuto 53', para poner el 2-0 para el "equipe de france", con una jugada rápida que terminó con tiro de pierna derecha.
El propio Kylian Mbappé fue el encargado de poner el definitivo 3-0 al 74' con definición con tranquilidad, para alcanzar su sexto gol en esta copa del mundial, igualando en la cima de la tabla a Lionel Messi.
Ahora, Francia se enfrentará a Paraguay en los Octavos de Final, un equipo sudamericano que viene de dejar en el camino a Alemania en tanda de penales.
FUENTE: EFE