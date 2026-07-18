Mundial 2026: De la Fuente y Scaloni, del vínculo de maestro y alumno al duelo por el título

La Copa Mundial 2026 coronará este domingo a Argentina, la vigente campeona del mundo y Sudamérica, o a España, la actual campeona de Europa. A Lionel Messi o a Lamine Yamal y a Lionel Scaloni o a Luis de la Fuente , dos técnicos unidos desde hace casi una década. De la Fuente fue profesor de Scaloni en la edición de 2017 de los cursos de entrenadores que organiza la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para exjugadores de élite.

"Era como una escuela: los niños de la parte de delante de la clase y los niños que se sientan en la parte de atrás. Leo estaba en la primera fila. Ahora sería fácil decir que destacaba, pero es cierto que tenía algo un poco diferente. Esa inquietud, esa manera de desafiarte. 'Esto no lo veo así. Lo debatía todo, discutía", recordó De la Fuente en una entrevista en The Guardian.

De la Fuente era uno de los profesores de la asignatura de táctica. Pablo Orbaiz, exjugador del Athletic Club con más de 300 partidos e internacional con la selección española, todavía guarda las notas de las clases de De la Fuente. "Era un gran profesional, una persona de 10, excepcional: alegre, amable, cercana, divertido y con mucho sentido común", señala. Ya le conocía de antes: De la Fuente fue campeón de LaLiga con el Athletic en la década de 1980 y regresó al club en 2005. Fue entrenador del juvenil y del filial y delegado del primer equipo.

"Era uno de los nuestros. Es una persona que el día 1 es igual que el día 1.000 independientemente de lo que consiga", reivindica Orbaiz. En la misma línea, Carlos Gurpegui, otra leyenda del Athletic y otro de los futbolistas que hicieron ese curso de entrenadores, destaca que De la Fuente se "desvivía" por el grupo.

De la Fuente ya ejercía como entrenador de la selección española sub17 y en 2015 había ganado el Campeonato de Europa de la categoría con Rodri Hernández, Mikel Merino y Unai Simón en el equipo, en otro 19 de julio histórico. En ese curso del año 2017 también tuvo como alumnos a Andoni Iraola, Fernando Redondo, Javier Saviola o Luis Amaranto Perea.

El reencuentro en la final del Mundial 2026

Gurpegui, Orbaiz y Pier comparten la alegría y la ilusión de ver a De la Fuente y Scaloni en la final del Mundial. "Son de esas personas que todo el mundo se alegra cuando les van bien las cosas porque son unos fenómenos. Es una maravilla que sigan siendo personas tan normales a pesar de todo lo que están logrando".

Nueve años después, el maestro y el alumno volverán a estar frente a frente, pero en un escenario diferente, sin pupitres ni libretas: de una clase al Estadio Nueva York Nueva Jersey, a una final de la Copa Mundial.

FUENTE: FIFA