Mundial 2026: Unai Simón vs Emiliano Martínez, choque de gigantes bajo los tres palos

La selección más goleadora de la Copa Mundial 2026 se medirá en el partido decisivo a la defensa menos goleada del torneo. En los siete partidos que han disputado hasta la fecha, Argentina ha marcado 19 goles, mientras que España solamente ha concedido uno, por lo que ambos porteros tendrán seguramente un papel destacado en la final del domingo en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

Existe un notable contraste de estilos entre el carismático arquero argentino Emiliano Martínez y la discreción y seguridad del meta español Unai Simón , pero si algo tienen en común es que ambos figuran en los primeros puestos de la lista de mejores guardametas del mundo: el Dibu ganó el Guante de Oro de adidas en Catar 2022, y Unai Simón fue fundamental en el triunfo de España en la Eurocopa de la UEFA de 2024.

Ambos han mostrado un excelente nivel en el Mundial que se está celebrando en Norteamérica y han guiado a sus respectivos equipos hasta la final. Además, Unai Simón mantuvo la portería a cero durante nada menos que 650 minutos, la mejor marca de la historia de la competición, una racha que solo se vio truncada por el tanto de Bélgica en cuartos. Aquel gol en la victoria por 2-1 de la selección española es el único que ha recibido la estrella del Athletic de Bilbao en lo que va de torneo.

Si bien Argentina ha concedido siete goles y ha tenido que remontar marcadores adversos en los últimos minutos de varios partidos hasta llegar a la final, el Dibu Martínez destacó especialmente contra Suiza en cuartos. Tras su heroica actuación contra Francia en la final de Catar 2022, resulta evidente que el guardameta del Aston Villa siempre aparece en los momentos importantes.

El exportero de la selección suiza Pascal Zuberbühler, responsable del Grupo de Estudio Técnico de la FIFA en la Copa Mundial, apunta que Unai Simón arriesga con el balón en los pies cuando su equipo tiene la posesión.

"Es muy interesante observar la posición del portero durante la fase de elaboración. En este Mundial, Unai Simón está demostrando que comparte el ADN del juego de España y actúa como un jugador de campo más. Cuando los defensas tienen el balón, no dudan en enviárselo directamente al portero. Tampoco necesita ofrecerse demasiado para recibir", afirma Zuberbühler a la FIFA.

"Tiene una clara vocación ofensiva y arriesga mucho, pero no le marcan demasiados goles. Se podría decir que en este Mundial prácticamente no ha tenido que detener remates. No es casualidad que solo haya encajado un tanto en siete partidos. A diferencia de otros guardametas, no se ha visto obligado a hacer grandes paradas, pero su rendimiento ha sido magnífico. En la semifinal contra Francia arriesgó muchísimo en dos jugadas en las que salió del área para echar un cable a la línea defensiva".

La experiencia de Emiliano Martínez - Mundial 2026

Zuberbühler subraya que Emiliano Martínez siempre está a la altura en las grandes ocasiones y que, además, tiene la experiencia del triunfo de Argentina en Catar 2022.

"Todos sabemos que es un portero extravagante, capaz de firmar la mejor parada del partido. Tiene la mentalidad y la valentía suficientes para hacerlo, como ocurrió en el minuto 123 de la final de 2022 contra Francia, con aquel extraordinario desvío con el pie, y podría repetirlo en esta final", señaló.

FUENTE: FIFA