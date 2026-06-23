Mundial 2026: "Todavía nos queda un partido para hacer algo bueno", Michael Amir Murillo

El lateral derecho de la selección de Panamá, Michael Amir Murillo, brindó declaraciones luego de la derrota ante Croacia en el Estadio de Toronto, encuentro que correspondió a la segunda jornada del grupo L del Mundial 2026.
"Lamentablemente no conseguimos el resultado que queríamos. Jugamos ante una gran selección. Creo que hicimos un buen partido y todavía queda un partido más para hacer algo bueno".
Más declaraciones de Michael Amir Murillo post partido
En lo personal tuve un buen partido, un buen rendimiento, ayudando a los compañeros. Lástima por el resultado", indicó. "Queríamos por lo menos un resultado positivo, pero lastimosamente no se nos dio", agregó.
"Queda un partido más y hay que afrontarlo con la misma responsabilidad", finalizó.
Panamá jugará su último partido en la Copa Mundial 2026 de la FIFA este próximo sábado, cuando enfrente a la selección de Inglaterra en el estadio de Nueva York, Nueva Jersey.