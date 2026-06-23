Thomas Christiansen: "El partido que hicimos ante Ghana, hay que repetirlo"

"La idea con José es evidente, buscar un poco los movimientos de ruptura, de profundidad, lo de Cecilio es retener el balón, jugar más de cara y por eso el cambio. Lo demás he estado contento con lo que vi y creo que se merecen seguir", expresó Thomas Christiansen en la previo del partido ante Croacia en la segunda fecha del Mundial2 026.

"Hacer un partido completo, creo que el partido que hicimos ante Ghana, hay que repetirlo. hay incluso algunas fases hay que mejorarlo, pero en general ese tiene que ser el guion nuestro para sacar la victoria o como mínimo un empate", añadió el DT de la Selección de Panamá.

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