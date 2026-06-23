Thomas Christiansen: "El partido que hicimos ante Ghana, hay que repetirlo"

"La idea con José es evidente, buscar un poco los movimientos de ruptura, de profundidad, lo de Cecilio es retener el balón, jugar más de cara y por eso el cambio. Lo demás he estado contento con lo que vi y creo que se merecen seguir", expresó Thomas Christiansen en la previo del partido ante Croacia en la segunda fecha del Mundial2 026.
Sobre Carlos Harvey, Édgar Yoel Bárcenas y Cristian Martínez dijo: "Son jugadores muy buenos que tenemos, que tienen mucho recurso y justamente para lo que queremos nosotros, creo que hicieron un muy buen partido ante Ghana y por eso están allí".