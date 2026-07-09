El Barcelona SC hizo oficial el fichaje de Tomás Rodríguez

El Barcelona SC de Ecuador confirmó el fichaje de Tomás Rodríguez , delantero panameño que se incorpora al primer equipo para afrontar los próximos desafíos deportivos de la institución.

El atacante, de 27 años, se vincula a Barcelona Sporting Club por las próximas tres temporadas, tras el acuerdo alcanzado con su club, Sporting San Miguelito .

Tomás cuenta con recorrido internacional y una importante trayectoria como futbolista profesional, registrando 49 goles en su carrera. Además, formó parte de Deportivo Saprissa, uno de los clubes más importantes de Costa Rica, con el que fue finalista del último torneo costarricense y campeón del Torneo de Copa.

A nivel de selección, ha integrado la Selección Nacional de Panamá y fue parte del plantel que disputó la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo en el que tuvo participación ante Croacia e Inglaterra. Esta experiencia internacional representa un valor importante para Barcelona Sporting Club, que continúa incorporando perfiles capaces de aportar jerarquía, compromiso y competitividad al equipo.

Mensaje de bienvenida del Barcelona SC para Tomás Rodríguez

La incorporación de responde al objetivo institucional de seguir consolidando un plantel preparado para competir al más alto nivel, tanto en el campeonato nacional como en los distintos retos deportivos que afrontará el club durante la temporada.

Barcelona Sporting Club le da la bienvenida y le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa profesional, confiando en que su entrega, responsabilidad y talento contribuirán al crecimiento deportivo del equipo.

Desde hoy, forma parte de la familia amarilla y defenderá nuestros colores con compromiso, profesionalismo y pasión.

FUENTE: BARCELONA SC