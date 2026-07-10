Mundial 2026: Partido para hoy viernes 10 de julio

La Copa Mundial 2026 de la FIFA continua este viernes 10 de julio, con un nuevo encuentro de Cuartos de Final, en esta ocasión con choque europeo en busca de boleto a semifinales.

España vs Bélgica, a las 2:00 P.M. desde el Estadio de Los Ángeles, en Inglewood.

La selección de España ya se ha enfrentado en 23 ocasiones con Bélgica, a la que se medirá de nuevo hoy en los cuartos de final del Mundial 2026 y con la que se mantiene invicto en sus últimos ocho duelos, con cinco triunfos seguidos, desde la derrota española en los penaltis en México 1986.

España llega a este encuentro luego de dejar en el camino a Portugal de CR7, con gol sobre el final de Mikel Merino, mientras que Bélgica avanzó cómodamente tras superar a los anfitriones Estados Unidos, en un duelo envuelto de polémicas por el tema Balogun.

Los belgas mostraron distintas armas ofensivas, con un gran Charles De Ketelaere, que marcó un gran doblete para liderar su triunfo.