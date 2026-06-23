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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  23 de junio de 2026 - 16:38

Mundial 2026: ¡OFICIAL! Panamá confirma su once titular ante Croacia

La selección de Panamá confirmó su once titular para enfrentar a Croacia en la segunda jornada del grupo L de la Copa Mundial 2026.

Mundial 2026: ¡OFICIAL! Panamá confirma su once titular ante Croacia.

Mundial 2026: ¡OFICIAL! Panamá confirma su once titular ante Croacia.

FOTO: FPF

La selección de Panamá confirmó su once titular para enfrentar a Croacia en el Estadio de Toronto, encuentro que corresponde a la segunda jornada del grupo L de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

El conjunto dirigido por el director técnico Thomas Christiansen buscará sumar de tres, tras sufrir una dolorosa derrota en los últimos minutos de la jornada anterior ante la selección de Ghana.

Titulares de Panamá

  • Orlando Mosquera
  • Michael Amir Murillo
  • Jiovany Ramos
  • José Córdoba
  • Andrés Andrade
  • Cesár Blackman
  • Cristian Martínez
  • Édgar Yoel Bárcenas
  • Carlos Harvey
  • José Luis Rodríguez
  • José Fajardo

Titulares de Croacia

  • Dominik Livakovic
  • Josip Stanisic
  • Marin Pongracic
  • Josko Gvardiol
  • Josip Sutalo
  • Mateo Kovacic
  • Luka Modric
  • Martin Baturina
  • Iván Perisic
  • Marco Pasalic
  • Petar Musa
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