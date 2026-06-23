Mundial 2026: ¡OFICIAL! Panamá confirma su once titular ante Croacia.

La selección de Panamá confirmó su once titular para enfrentar a Croacia en el Estadio de Toronto, encuentro que corresponde a la segunda jornada del grupo L de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.
Titulares de Panamá
- Orlando Mosquera
- Michael Amir Murillo
- Jiovany Ramos
- José Córdoba
- Andrés Andrade
- Cesár Blackman
- Cristian Martínez
- Édgar Yoel Bárcenas
- Carlos Harvey
- José Luis Rodríguez
- José Fajardo
Titulares de Croacia
- Dominik Livakovic
- Josip Stanisic
- Marin Pongracic
- Josko Gvardiol
- Josip Sutalo
- Mateo Kovacic
- Luka Modric
- Martin Baturina
- Iván Perisic
- Marco Pasalic
- Petar Musa