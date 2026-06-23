Selección de Panamá: Manuel Arias confirma gira asiática en octubre

Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), confirmó en exclusiva para Tiempo Extra, que la Selección de Panamá estará en una gira asiática durante la fecha FIFA de octubre.

Arias también reveló que será una gran oportunidad para los jóvenes que pintan como el relevo generacional de varios futbolistas que no seguirán vistiendo la camiseta del onceno nacional después de la Copa del Mundo 2026.

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