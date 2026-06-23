Selección de Panamá: Manuel Arias confirma gira asiática en octubre

Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), confirmó en exclusiva para Tiempo Extra, que la Selección de Panamá estará en una gira asiática durante la fecha FIFA de octubre.
Declaraciones de Manuel Arias, presidente de la FPF
"Tendremos unos partidos contra Japón, Corea y Ecuador en un torneo que nos han invitado en la fecha FIFA de octubre, siendo una gran oportunidad para la nueva generación", dijo el Presidente en Toronto, previo al juego que jugarán los panameños contra Croacia en el grupo L del Mundial.