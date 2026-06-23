Mundial 2026: José Fajardo estará en el ataque como titular ante Croacia

La selección de Panamá saltará al escenario del Estadio de Toronto con un cambio en en el once, con respecto a su estreno en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Thomas Christiansen realizó un solo cambio, en el frente de ataque, en busca de buscar un gran resultado ante un equipo europeo del más alto nivel.

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Fajardo estará como titular en compromiso del Mundial 2026

"La Roja" tendrá como titulares a Orlando Mosquera, Michael Amir Murillo, Jiovany Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade, César Blackman, Édgar Yoel Bárcenas, Carlos Harvey, José Luis Rodríguez, Cristian Martínez y José Fajardo, el único cambio de Panamá, que entrará en lugar de Cecilio Waterman.

"La Pantera" ante Ghana entró de cambio sobre el minuto 63' del partido, sumando sus primeros minutos en la cita mundialista, en un duelo en el que Panamá sufrió dura derrota.