Fallece José Aizpurúa, un hombre que dedicó su vida al fútbol panameño

El fútbol panameño y el barrio están de luto tras el fallecimiento de José Aizpurúa conocido como “Antonín” , un reconocido comunicador, periodista deportivo, dirigente y promotor deportivo que durante décadas trabajó incansablemente por el crecimiento del balompié nacional y por brindar oportunidades a niños y jóvenes a través del deporte.

Aizpurúa fue una figura respetada dentro de los círculos deportivos del país, donde dejó una huella imborrable gracias a su compromiso con la formación de nuevas generaciones de futbolistas. Su labor trascendió las canchas, convirtiéndose en un referente comunitario que apostó por el deporte como herramienta de transformación social.

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Comunicado de la FPF

La Federación Panameña de Fútbol

Lamenta el fallecimiento de

José Antonio “Antonín” Aizpurúa

Gran comunicador, periodista deportivo, dirigente comunitario y orgullosamente chorrillero, que ha sido una pieza fundamental en el desarrollo y la evolución de nuestro deporte desde hace muchísimos años.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos, como así también a toda la familia del fútbol panameño.

Paz a su alma.