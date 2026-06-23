Fallece José Aizpurúa, un hombre que dedicó su vida al fútbol panameño

El fútbol panameño y el barrio están de luto tras el fallecimiento de José Aizpurúa conocido como “Antonín”, un reconocido comunicador, periodista deportivo, dirigente y promotor deportivo que durante décadas trabajó incansablemente por el crecimiento del balompié nacional y por brindar oportunidades a niños y jóvenes a través del deporte.
Comunicado de la FPF
La Federación Panameña de Fútbol
Lamenta el fallecimiento de
José Antonio “Antonín” Aizpurúa
Gran comunicador, periodista deportivo, dirigente comunitario y orgullosamente chorrillero, que ha sido una pieza fundamental en el desarrollo y la evolución de nuestro deporte desde hace muchísimos años.
Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos, como así también a toda la familia del fútbol panameño.
Paz a su alma.