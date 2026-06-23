Mundial 2026: Partidos para hoy martes 23 de junio

Las emociones de la Copa Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos, continúan este martes 23 de junio con cuatro encuentros de alto nivel de diferentes grupos (K y L) , incluyendo el de la Selección de Panamá.
El segundo encuentro de la jornada lo disputarán Inglaterra y Ghana, para luego darle paso al choque esperado entre Panamá y Croacia en el grupo L.
Partidos para hoy, martes 23 de junio - Copa Mundial 2026
- Portugal vs Uzbekistán- Estadio de Houston (12:00 pm)
- Inglaterra vs Ghana - Estadio de Boston (3:00 pm)
- Panamá vs Croacia - Estadio de Toronto (6:00 pm) en vivo por RPC.
- Colombia vs Congo - Estadio de Guadalajara (9:00 pm)