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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  23 de junio de 2026 - 07:44

Mundial 2026: Partidos para hoy martes 23 de junio

Las emociones de la Copa Mundial 2026 continúan este martes 23 de junio con cuatro choques de alto nivel.

Mundial 2026: Partidos para hoy martes 23 de junio

Mundial 2026: Partidos para hoy martes 23 de junio

FOTO: FPF

Las emociones de la Copa Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos, continúan este martes 23 de junio con cuatro encuentros de alto nivel de diferentes grupos (K y L) , incluyendo el de la Selección de Panamá.

A primera hora, la Portugal de Cristiano Ronaldo se medirá a Uzbekistán en el grupo K, que se completará con el partido entre la Colombia de James Rodríguez y la República Democrática del Congo.

El segundo encuentro de la jornada lo disputarán Inglaterra y Ghana, para luego darle paso al choque esperado entre Panamá y Croacia en el grupo L.

Partidos para hoy, martes 23 de junio - Copa Mundial 2026

  • Portugal vs Uzbekistán- Estadio de Houston (12:00 pm)
  • Inglaterra vs Ghana - Estadio de Boston (3:00 pm)
  • Panamá vs Croacia - Estadio de Toronto (6:00 pm) en vivo por RPC.
  • Colombia vs Congo - Estadio de Guadalajara (9:00 pm)

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