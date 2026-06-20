Mundial 2026: Panamá ya conoce al equipo arbitral para su choque ante Croacia

La FIFA confirmó la designación arbitral para el encuentro entre la selección de Panamá y Croacia , correspondiente al Grupo L de la Copa Mundial 2026 , que se disputará el próximo 23 de junio en el Toronto Stadium.

El encargado de impartir justicia será el árbitro gabonés Pierre Atcho , quien estará acompañado por sus compatriotas Boris Ditsoga y Amos Abeigne como asistentes de línea.

Además, el saudí Khalid Alturais fue nombrado como cuarto oficial, mientras que Mohammed Alabakry, también de Arabia Saudita, desempeñará funciones como árbitro asistente de reserva.

Panamá buscará sumar sus primeros puntos frente a una selección croata que parte como una de las favoritas del Grupo L, en un duelo que promete alta intensidad y que podría resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos de avanzar a la siguiente ronda.

Equipo arbitral de Panamá vs. Croacia en el Mundial 2026