Mundial 2026: Alemania superó a Costa de Marfil con gol agónico de Undav

La selección de Alemania remontó este sábado contra Costa de Marfil (2-1) en la segunda jornada del Mundial 2026 , gracias a dos goles de Deniz Undav en los minuto 68 y 94, con el que superó el 0-1 a la media hora de Franck Kessie.

Alemania, en la que Nico Schollterbeck fue sustituido por lesión al descanso, suma seis puntos y está prácticamente clasificada a los dieciseisavos de final de la cita mundialista.

¡Tres puntos más! Alemania venció 2-1 a Costa de Marfil para ir asegurando un puesto en la ronda de 32. #FutbolRPC pic.twitter.com/RRKiMiHrOs

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Costa de Marfil sigue con vida - Mundial 2026

Costa de Marfil, que sufrió la baja de Wilfried Singo en el minuto 83, entre lágrimas por una dolencia muscular, tiene tres puntos en el grupo E.

Los alemanes cerrarán la primera fase enfrentando a Ecuador el 25 de junio, mientras que Costa de Marfil lo hará contra Curazao.

FUENTE: EFE