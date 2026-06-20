Mundial 2026: Alemania superó a Costa de Marfil con gol agónico de Undav

La selección de Alemania remontó este sábado contra Costa de Marfil (2-1) en la segunda jornada del Mundial 2026, gracias a dos goles de Deniz Undav en los minuto 68 y 94, con el que superó el 0-1 a la media hora de Franck Kessie.
Costa de Marfil sigue con vida - Mundial 2026
Costa de Marfil, que sufrió la baja de Wilfried Singo en el minuto 83, entre lágrimas por una dolencia muscular, tiene tres puntos en el grupo E.
Los alemanes cerrarán la primera fase enfrentando a Ecuador el 25 de junio, mientras que Costa de Marfil lo hará contra Curazao.
FUENTE: EFE