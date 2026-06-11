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Mundial 2026: EN VIVO, tabla de posiciones en la fase de grupos

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Mundial 2026: EN VIVO, tabla de posiciones en la fase de grupos

FOTO: @BafanaBafana
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Repasa a continuación el en vivo de la tabla de posiciones de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Repasa a continuación el en vivo de la tabla de posiciones de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, tras el inicio del certamen con el México vs Sudáfrica.

Grupo A

E - PJ - P

  1. México 1-3
  2. República de Corea
  3. República Checa
  4. Sudáfrica 1-0

Grupo B

  1. Canadá
  2. Bosnia y Herzegovina
  3. Catar
  4. Suiza

Grupo C

  1. Brasil
  2. Marruecos
  3. Haití
  4. Escocia

Grupo D

  1. Estados Unidos
  2. Paraguay
  3. Australia
  4. Turquía

Grupo E

  1. Alemania
  2. Curazao
  3. Costa de Marfil
  4. Ecuador

Grupo F

  1. Países Bajos
  2. Japón
  3. Suecia
  4. Túnez

Grupo G

  1. Bélgica
  2. Egipto
  3. RI de Irán
  4. Nueva Zelanda

Grupo H

  1. España
  2. Cabo Verde
  3. Arabia Saudí
  4. Uruguay

Grupo I

  1. Francia
  2. Senegal
  3. Irak
  4. Noruega

Grupo J

  1. Argentina
  2. Argelia
  3. Austria
  4. Jordania

Grupo K

  1. Portugal
  2. RD de Congo
  3. Uzbekistán
  4. Colombia

Grupo L

  1. Inglaterra
  2. Croacia
  3. Ghana
  4. Panamá

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