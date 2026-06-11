EN VIVO
MUNDIAL 2026
Mundial 2026: EN VIVO, tabla de posiciones en la fase de grupos
Repasa a continuación el en vivo de la tabla de posiciones de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.
Repasa a continuación el en vivo de la tabla de posiciones de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, tras el inicio del certamen con el México vs Sudáfrica.
Grupo A
E - PJ - P
- México 1-3
- República de Corea
- República Checa
- Sudáfrica 1-0
Grupo B
- Canadá
- Bosnia y Herzegovina
- Catar
- Suiza
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Haití
- Escocia
Grupo D
- Estados Unidos
- Paraguay
- Australia
- Turquía
Grupo E
- Alemania
- Curazao
- Costa de Marfil
- Ecuador
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- Suecia
- Túnez
Grupo G
- Bélgica
- Egipto
- RI de Irán
- Nueva Zelanda
Grupo H
- España
- Cabo Verde
- Arabia Saudí
- Uruguay
Grupo I
- Francia
- Senegal
- Irak
- Noruega
Grupo J
- Argentina
- Argelia
- Austria
- Jordania
Grupo K
- Portugal
- RD de Congo
- Uzbekistán
- Colombia
Grupo L
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
- Panamá
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