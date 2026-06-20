La selección de España tendrá un partido ante Arabia Saudita que será determinante para sus aspiraciones en la Copa Mundial 2026 de la FIFA este próximo domingo en el Estadio de Atlanta.

Los dirigidos por Luis de la Fuente se encuentran urgidos de una victoria luego de que no lograran sumar tres puntos en la fecha pasada, cuando empataron cero a cero ante Cabo Verde, un resultado totalmente inesperado para los españoles.

Por su parte, Arabia Saudita se postula como una selección candidata a complicar los resultados que se esperaban en el grupo H, pues los saudíes obtuvieron un inesperado empate ante Uruguay el pasado lunes en Miami.

Hoy ambos suman un punto en la tabla, al igual que Uruguay y Cabo Verde, quienes también tendrán su duelo en la jornada dominical.

España vs Arabia Saudita: Fecha, hora y dónde seguir en el Mundial 2026