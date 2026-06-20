Mundial 2026: Partidos para hoy sábado 20 de junio

Este sábado 20 de junio, las acciones del Mundial 2026 arrancan desde el medio día con un enfrentamiento entre Países Bajos y Suecia, que tienen hambre de sumar puntos por el grupo F.

En horas de la tarde, una goleadora Alemania quiere seguir en racha y ponerse por delante ante Costa de Marfil, pero en la noche, los ecuatorianos se miden a una selección con ritmo como es Curazao.

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Para cerrar la noche, Túnez enfrentará a Japón para cerrar la segunda jornada del Grupo F. Partidos para hoy Mundial 2026 • Países Bajos vs. Suecia – 12:00 p.m. (NRG Stadium, Houston, Estados Unidos). Por RPC Radio • Alemania vs. Costa de Marfil – 3:00 p.m. (BMO Field, Toronto, Canadá). Por RPC • Ecuador vs. Curazao – 7:00 p.m. (GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Estados Unidos). Por RPC Radio • Túnez vs. Japón – 11:00 pm. (Estadio Monterrey, Monterrey, México). Por RPC Radio