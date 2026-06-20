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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  20 de junio de 2026 - 08:13

Mundial 2026: Partidos para hoy sábado 20 de junio

Repasa el calendario de partidos para este sábado 20 de junio en fase de grupos del Mundial 2026 y lo que va por RPC.

Mundial 2026: Partidos para hoy sábado 20 de junio

Mundial 2026: Partidos para hoy sábado 20 de junio

Este sábado 20 de junio, las acciones del Mundial 2026 arrancan desde el medio día con un enfrentamiento entre Países Bajos y Suecia, que tienen hambre de sumar puntos por el grupo F.

En horas de la tarde, una goleadora Alemania quiere seguir en racha y ponerse por delante ante Costa de Marfil, pero en la noche, los ecuatorianos se miden a una selección con ritmo como es Curazao.

Para cerrar la noche, Túnez enfrentará a Japón para cerrar la segunda jornada del Grupo F.

Partidos para hoy Mundial 2026

• Países Bajos vs. Suecia – 12:00 p.m. (NRG Stadium, Houston, Estados Unidos). Por RPC Radio

• Alemania vs. Costa de Marfil – 3:00 p.m. (BMO Field, Toronto, Canadá). Por RPC

• Ecuador vs. Curazao – 7:00 p.m. (GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Estados Unidos). Por RPC Radio

• Túnez vs. Japón – 11:00 pm. (Estadio Monterrey, Monterrey, México). Por RPC Radio

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