Mundial 2026: Partidos para hoy sábado 20 de junio

Este sábado 20 de junio, las acciones del Mundial 2026 arrancan desde el medio día con un enfrentamiento entre Países Bajos y Suecia, que tienen hambre de sumar puntos por el grupo F.
Para cerrar la noche, Túnez enfrentará a Japón para cerrar la segunda jornada del Grupo F.
Partidos para hoy Mundial 2026
• Países Bajos vs. Suecia – 12:00 p.m. (NRG Stadium, Houston, Estados Unidos). Por RPC Radio
• Alemania vs. Costa de Marfil – 3:00 p.m. (BMO Field, Toronto, Canadá). Por RPC
• Ecuador vs. Curazao – 7:00 p.m. (GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Estados Unidos). Por RPC Radio
• Túnez vs. Japón – 11:00 pm. (Estadio Monterrey, Monterrey, México). Por RPC Radio