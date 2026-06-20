Alberto Quintero convencido que Panamá hará historia en el Mundial 2026

El experimentado de la selección de Panamá Alberto Quintero manifestó su deseo de debutar en el Mundial 2026 pero hizo el llamado a pasar la página luego de la derrota que sufrieron ante Ghana.

"Hay que pasar la página porque con ese partido ya no se puede hacer nada, no podemos cambiar nada, lo que si podemos cambiar es esa imagen de tristeza que quedó contra Croacia, al final el fútbol es así, hay que seguir compitiendo y nosotros como grupo estamos convencidos que en este mundial vamos hacer historia".

Alberto Quintero espera su debut

Negrito sabe que Croacia es un rival muy fuerte, uno de los favoritos a clasificar en el grupo, sin embargo pide concentración para no cometer los mismos errores que pasaron ante Ghana.

"La clave será en estar concentrado durante todo el partido, hemos crecido como selección, jugamos muy bien el fútbol y supongo que así como estudiamos al rival, ellos hacen lo mismo, no debemos caer en situaciones en querer cambiar lo que nos ha dado el jugar bien, es estar concentrado hasta el minuto 95' 96' lo que sea".

Alberto Quintero señaló que aunque no sumó minutos ante Ghana, sigue esperando su tan esperado debut, recordemos que él se perdió el Mundial Rusia 2018 por una lesión.

"Tranquilo, somos un grupo de 26 con mucha competencia, son los entrenadores los que toman las decisiones, pero eso te lo va dando los partidos, sigo con las mismas ganas y misma ilusión de sumar minutos y poder debutar".