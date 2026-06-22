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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  22 de junio de 2026 - 09:20

Mundial 2026: Partidos para hoy lunes 22 de junio

Conoce a continuación los partidos que se disputarán este lunes 22 de junio en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Mundial 2026: Partidos para hoy lunes 22 de junio

Mundial 2026: Partidos para hoy lunes 22 de junio

Este lunes 22 de junio se vuelven activar los Grupos I y J, para el que será su segundo compromiso en la primera fase de Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Los actuales campeones, la selección de Argentina dará apertura a la jornada, ante un rival europeo que busca sumar puntos.

Partidos para hoy 22 de junio en el Mundial 2026

Argentina vs Austria a las 12:00 P.M. en el Estadio de Dallas. Partido que estará en vivo por RPC.

Francia vs Irak a las 4:00 P.M. desde Philadelphia.

Noruega vs Senegal en el Estadio de New York a las 7:00 P.M.

Jordania vs Argelia a las 10:00 P.M. desde el Estadio de San Francisco.

La albiceleste buscará protagonizar una nueva gran actuación, como la que vivió en su estreno en la competición ante Argelia, de la mano de su estrella Lionel Messi.

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