Mundial 2026: Un estudiante de matemáticas ha cautivado con su fútbol para Marruecos

Ayyoub Bouaddi es la última joya de la selección de Marruecos y una de las grandes sensaciones del Mundial 2026 . Tiene 18 años, estudia matemáticas y física, juega en el Lille y ya se lo rifa media Europa. En la concentración de su selección aseguran que tiene características de "Busquets, Xavi e Iniesta".

"Tiene la cabeza muy amueblada". Así lo describen a EFE fuentes del combinado africano. De pelo largo, alto y de complexión delgada, su aspecto recuerda al de un adolescente desgreñado en vísperas de empezar la universidad, algo que recientemente también ha realizado, ya que terminó anticipadamente el bachillerato para cursar estudios universitarios en matemáticas de manera online.

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Podría decirse que Bouaddi acaba de llegar al fútbol de selecciones mayores. Tan sólo ha jugado cinco partidos con el combinado absoluto marroquí, suficientes para maravillar a varios gigantes de Europa.

Es un centrocampista con una gran visión de juego que recuerda al legendario trío del FC Barcelona, según describen las fuentes citadas.

Don de palabra y futuro matemático

Bouaddi, nacido en Francia, forma parte de esa generación de futbolistas nacionalizados que vinieron al mundo fuera de las fronteras marroquíes.

Creció en Creil, localidad situada a unos 70 kilómetros de París por carretera, donde empezó a tener contacto con la pelota con apenas cinco años e ingresó en la academia del Lille con sólo 14.

Lo del deporte le viene de familia. Su padre, Hassan Bouaddi, fue jugador de balonmano y, tras retirarse, se metió en la banca y ejerció como vicealcalde de Creil.

En paralelo, terminó los estudios preuniversitarios a los 16 años y hoy estudia la carrera de matemáticas. También tiene don de palabra, pues se proclamó vencedor de un concurso de oratoria, según la FIFA.

En el fútbol también fue precoz. Debutó en la Liga Conferencia, la tercera competición europea de clubes, con 16 años y 3 días.

El 2 de octubre de 2024, celebró su 17º cumpleaños con una victoria sobre el Real Madrid en la Liga de Campeones de Europa (1-0). Esta última temporada se convirtió, además, en el jugador más joven en alcanzar los 50 partidos en la Ligue 1 de Francia.

FUENTE: EFE