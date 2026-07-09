Mundial 2026: Portugués João Pinheiro pitará el duelo entre Argentina y Suiza

La FIFA confirmó la designación arbitral para el partido de cuartos de final entre Argentina y Suiza en el Mundial 2026, que se disputará en el Kansas City Stadium.
DESIGNACIÓN ARBITRAL DEL ARGENTINA VS SUIZA
- Árbitro principal: João Pinheiro (Portugal)
- Asistente 1: Bruno Jesus (Portugal)
- Asistente 2: Luciano Maia (Portugal)
- Cuarto árbitro: Drew Fischer (Canadá)
- Asistente de reserva: Micheal Barwegen (Canadá)
ARGENTINA VS SUIZA: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN EL MUNDIAL 2026
- Fecha: Sábado, 11 de julio de 2026
- Hora: 8:00 p.m.
- Lugar: Estadio de Kansas City
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y más detalles en las redes sociales de RPC Deportes