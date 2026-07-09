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FUTBOL Mundial 2026 -  9 de julio de 2026 - 18:53

Mundial 2026: Portugués João Pinheiro pitará el duelo entre Argentina y Suiza

El árbitro portugués João Pinheiro pitará el duelo entre Argentina y Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026.

Mundial 2026: Portugués João Pinheiro pitará el duelo entre Argentina y Suiza

Mundial 2026: Portugués João Pinheiro pitará el duelo entre Argentina y Suiza

FOTO: EFE/EPA/CRISTOPHER TORRES

La FIFA confirmó la designación arbitral para el partido de cuartos de final entre Argentina y Suiza en el Mundial 2026, que se disputará en el Kansas City Stadium.

El encargado de impartir justicia será el portugués João Pinheiro, quien estará acompañado por sus compatriotas Bruno Jesus y Luciano Maia como árbitros asistentes.

DESIGNACIÓN ARBITRAL DEL ARGENTINA VS SUIZA

  • Árbitro principal: João Pinheiro (Portugal)
  • Asistente 1: Bruno Jesus (Portugal)
  • Asistente 2: Luciano Maia (Portugal)
  • Cuarto árbitro: Drew Fischer (Canadá)
  • Asistente de reserva: Micheal Barwegen (Canadá)

ARGENTINA VS SUIZA: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN EL MUNDIAL 2026

  • Fecha: Sábado, 11 de julio de 2026
  • Hora: 8:00 p.m.
  • Lugar: Estadio de Kansas City
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y más detalles en las redes sociales de RPC Deportes
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