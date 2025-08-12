Juegos Panamericanos Junior 2025: Emily Santos gana medalla de plata en 200 m pecho

La panameña Emily Santos quedó en el segundo lugar de los 200 m pecho en los Juegos Panamericanos Junior 2025 y consigue la tercera medalla para Panamá, a pesar de quedar segunda, sigue teniendo su récord histórico.

Santos hizo tiempo de 2.30.17 min. y fue superada por la brasileña Agatha Amaral que hizo 2.30.09 min, aún así Emily hizo en la primera ronda 2.30.08 min.

Emily Santos suma una medalla más para Panamá

Emily Santos suma la segunda medalla para ella, la primera la consiguió en los 100 m pecho y fue oro y la segunda en estos 200 m pecho en plata y los dos récords Panamericano Junior 2025 le pertenecen.

La panameña fue descalificada en la ronda de clasificación y el Comité Olímpico de Panamá envió la apelación, porque lo que señalaba el jurado, no fue lo que se vio en las cámaras y cambiaron la decisión para que Santos mantuviera su primer lugar en su heat y con el récord.