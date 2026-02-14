NBA: Damian Lillard gana el concurso de triples del All-Star por tercera vez

Damian Lillard, estrella de los Portland Trail Blazers, agrandó este sábado su leyenda al proclamarse campeón del concurso de triples del All-Star de la NBA por tercera vez, una gesta que solo han logrado leyendas como Larry Bird (1986-1988) y Craig Hodges (1990-1992).

Lillard entra en los libros de historia de este concurso al encestar 29 puntos en la ronda final que se disputó en el estadio Intuit Dome de Inglewood (California) que le otorgaron su tercera victoria en esta disciplina del All-Star.

Ocho participantes competían este año y solo tres avanzaron a la final: Devin Booker (Phoenix Suns), con 30 puntos y Kon Knueppel (Charlotte Hornets), con 27, empatado con Lillard.

En la primera ronda quedaron eliminados Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), con 24 puntos; Norman Powell (Miami Heat), con 23 puntos; Jamal Murray (Denver Nuggets), con 18 puntos; Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), con 17 puntos; y Bobby Portis Jr. (Milwaukee Bucks), con 15 puntos.

Ronda final en concurso de triples en All-Star NBA

En la final, Knueppel golpeó primero, aunque estuvo poco fino con los 17 puntos que alcanzó y que fueron fácilmente remontados por Booker, quien compitió a continuación y logró 27 puntos difíciles de superar. Empujado por la afición, Lillard se alzó con un título que se decidió en los últimos segundos.

