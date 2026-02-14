NBA: Damian Lillard gana el concurso de triples del All-Star por tercera vez

Damian Lillard, estrella de los Portland Trail Blazers, agrandó este sábado su leyenda al proclamarse campeón del concurso de triples del All-Star de la NBA por tercera vez, una gesta que solo han logrado leyendas como Larry Bird (1986-1988) y Craig Hodges (1990-1992).
Ocho participantes competían este año y solo tres avanzaron a la final: Devin Booker (Phoenix Suns), con 30 puntos y Kon Knueppel (Charlotte Hornets), con 27, empatado con Lillard.
En la primera ronda quedaron eliminados Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), con 24 puntos; Norman Powell (Miami Heat), con 23 puntos; Jamal Murray (Denver Nuggets), con 18 puntos; Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), con 17 puntos; y Bobby Portis Jr. (Milwaukee Bucks), con 15 puntos.
Ronda final en concurso de triples en All-Star NBA
En la final, Knueppel golpeó primero, aunque estuvo poco fino con los 17 puntos que alcanzó y que fueron fácilmente remontados por Booker, quien compitió a continuación y logró 27 puntos difíciles de superar. Empujado por la afición, Lillard se alzó con un título que se decidió en los últimos segundos.
FUENTE: EFE