NBA: Ivica Zubac estará fuera de las canchas durante varias semanas

El pívot de Los Angeles Clippers, Ivica Zubac, se perderá varias semanas en la NBA debido a un esguince de tobillo izquierdo de grado 2, según Shams Charania de ESPN.
Zubac llevaba cinco puntos y dos rebotes en 11 minutos de partido cuando se lesionó. El jugador de 28 años promedia 15,6 puntos y 11,1 rebotes esta temporada, su octava con los Clippers.
La temporada pasada, Zubac terminó sexto en la votación al Jugador Defensivo del Año de la NBA de Kia y segundo en el premio al Jugador de Mayor Progreso de Kia. También fue nombrado para el segundo equipo defensivo de la liga.
FUENTE: NBA