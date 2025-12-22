NBA NBA -  22 de diciembre de 2025 - 10:06

NBA: Ivica Zubac estará fuera de las canchas durante varias semanas

El pívot de los Angeles Clippers, Ivica Zubac, estará fuera de las canchas de la NBA por lesión en el tobillo.

El pívot de Los Angeles Clippers, Ivica Zubac, se perderá varias semanas en la NBA debido a un esguince de tobillo izquierdo de grado 2, según Shams Charania de ESPN.

Baja en la NBA

Zubac se cayó al final del primer cuarto de la victoria del sábado por 103-88 sobre Los Ángeles Lakers en el Intuit Dome. Zubac se elevó para lanzar cerca del codo, luego cayó y aterrizó directamente sobre el pie de LeBron James, quien lo envió a la cancha con fuerza.

Zubac llevaba cinco puntos y dos rebotes en 11 minutos de partido cuando se lesionó. El jugador de 28 años promedia 15,6 puntos y 11,1 rebotes esta temporada, su octava con los Clippers.

La temporada pasada, Zubac terminó sexto en la votación al Jugador Defensivo del Año de la NBA de Kia y segundo en el premio al Jugador de Mayor Progreso de Kia. También fue nombrado para el segundo equipo defensivo de la liga.

FUENTE: NBA

