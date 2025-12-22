NBA: Ivica Zubac estará fuera de las canchas durante varias semanas

El pívot de Los Angeles Clippers, Ivica Zubac, se perderá varias semanas en la NBA debido a un esguince de tobillo izquierdo de grado 2, según Shams Charania de ESPN.

Zubac se cayó al final del primer cuarto de la victoria del sábado por 103-88 sobre Los Ángeles Lakers en el Intuit Dome. Zubac se elevó para lanzar cerca del codo, luego cayó y aterrizó directamente sobre el pie de LeBron James, quien lo envió a la cancha con fuerza.

Zubac llevaba cinco puntos y dos rebotes en 11 minutos de partido cuando se lesionó. El jugador de 28 años promedia 15,6 puntos y 11,1 rebotes esta temporada, su octava con los Clippers.

La temporada pasada, Zubac terminó sexto en la votación al Jugador Defensivo del Año de la NBA de Kia y segundo en el premio al Jugador de Mayor Progreso de Kia. También fue nombrado para el segundo equipo defensivo de la liga.

FUENTE: NBA