NBA: Paul George salió lesionado del partido ante Oklahoma City Thunder

El escolta estrella saltó a la cancha luego de recibir una falta de Luguentz Dort con 4:38 restantes. Con un dolor evidente y rodeado de sus compañeros de equipo, George permaneció en el suelo durante varios minutos después de sufrir su lesión.

Apoyado por el personal a ambos lados, George se dirigió al vestuario, aparentemente incapaz de apoyar su pierna derecha. No hubo actualizaciones inmediatas sobre George después del partido y el entrenador de los Clippers, Tyronn Lue, dijo que aún estaba siendo evaluado. Más tarde, George abandonó la arena en la parte trasera de un carro con la pierna derecha extendida.

El juego estaba empatado 91-91 cuando George se fue.

“Subí por el rebote, le di un golpe en la pierna”, dijo Dort. “No lo hice a propósito, definitivamente fue un accidente”.

Leonard dijo que no había hablado con George después.

“No vi la obra”, Leonard. “Solo pensé que lo golpearon en la cara en ese momento”.

George tuvo 18 puntos, siete rebotes y cinco asistencias. Potencialmente, perderlo tan cerca del final de la temporada regular podría poner en peligro las aspiraciones de postemporada de los Clippers.

Gilgeous-Alexander, la pieza central del exitoso acuerdo que trajo a George a Los Ángeles desde Oklahoma City en 2019, anotó los últimos seis puntos de su equipo cuando Oklahoma City lideraba por uno antes de que Kawhi Leonard no pudiera disparar en la posesión final del juego.

“Next man up”, dijo Leonard sobre la posibilidad de jugar sin George. “Tenemos un grupo de muchachos que todavía quieren ganar, les gusta jugar baloncesto, así que veremos qué sucede”.

La derrota dejó a los Clippers en 38-35 y en el No. 5 en la Conferencia Oeste, lo que les dio una ventaja de un juego sobre los Golden State Warriors, sembrados No. 6, y una ventaja de un juego y medio sobre los No. 7. Trueno sembrado. Seis de los últimos 10 juegos de los Clippers son en casa, incluida una estadía en casa de cuatro juegos que comenzó con la derrota del martes.

George, All-Star esta temporada, promedia 23,9 puntos, 6,1 rebotes, 5,1 asistencias y 1,5 robos por partido en 55 partidos.

