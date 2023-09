Hillary Heron con destacada actuación en Campeonato Sudamericano de Gimnasia Artística

Mientras que se llevó la plata en la final de Barras Asimétricas con una puntuación de 12.567 logra la segunda posición por delante de Brasil quien también logró el tercer lugar.

Mientras que en la competencia de All Around, se llevó el bronce con puntaje de 49, 600 con puntaje de 49,600. y logra la Medalla de Bronce en All Around en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Artística Cali, Colombia 2023.

Heron es una de las grandes protagonistas en la gimnasia en Panamá y espera ser una de las representantes por Panamá en París 2024.