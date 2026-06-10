Ilia Topuria emocionado por hacer historia con la UFC en la Casa Blanca FOTO / EFE

El luchador hispano-georgiano Ilia Topuria afirmó este miércoles que la velada de artes marciales mixtas de la UFC que se celebrará el próximo domingo en la Casa Blanca, con motivo del 80 cumpleaños del presidente Donald Trump, será uno de los eventos "más grandes de la historia del deporte".

"El Matador", campeón del peso ligero de la UFC e invicto en su carrera, protagonizará el combate estelar de la noche frente al estadounidense Justin Gaethje.

"Me llena de orgullo ser parte de un evento que no solo será uno de los más grandes de la historia de la UFC, sino del deporte en general", declaró Topuria, de 29 años, en una rueda de prensa en español e inglés celebrada en Washington previa a la competición.

El luchador expresó además su orgullo por representar tanto a Georgia, país en el que nació, como a España, donde creció: "Significa mucho para mí tener a los dos países apoyándome y estar representándolos", afirmó.

Ilia Topuria vs Justin Gaethje

La pelea llega con los ánimos caldeados después de que Gaethje se burlara del divorcio de Topuria al afirmar que él también se habría separado del Matador.

Topuria aseguró que esas declaraciones le sorprendieron, pero subrayó que cuando entra en el octágono se comporta como "un profesional" y deja a un lado las cuestiones personales, lo que le da confianza en la victoria.

Preguntado sobre qué hace mejor su rival, Topuria respondió con ironía que Gaethje "se echa mejores siestas delante del público".

El hispano-georgiano se mostró convencido de que el combate alcanzará "muy buenos números" de audiencia, aunque dijo que no basa su carrera en ese tipo de cifras.

Trump ha construido un estadio temporal en los jardines de la Casa Blanca para celebrar su cumpleaños con una velada de combates de la UFC, lo que convertirá el evento en algo inédito tanto en la historia de esta disciplina como en la de la residencia presidencial.

El combate ha sido bautizado como UFC Freedom 250 porque forma parte también de los festejos por el 250 aniversario de Estados Unidos, que se conmemoran este año.

Trump ha sido criticado por la oposición demócrata por transformar esas festividades en una oda a su propia figura: desde la velada por su cumpleaños hasta su intención de emitir pasaportes y billetes conmemorativos con su rostro.

FUENTE: EFE