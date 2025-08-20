PANAMERICANOS JUNIOR Otros deportes -  20 de agosto de 2025 - 17:54

Juegos Panamericanos Junior 2025: Panamá finaliza de sexto lugar en All Around

Panamá tuvo su participación en los Juegos Panamericanos Junior 2025 y finalizaron de sexto lugar en All Around en Gimnasia Artística.

 Juegos Panamericanos Junior 2025: Panamá finaliza de sexto lugar en gimnasia artística

 Juegos Panamericanos Junior 2025: Panamá finaliza de sexto lugar en gimnasia artística

COMITE OLÍMPICO

El equipo de Panamá que es representado por Aylin Goon, Ana Lucía Beitia, Susan Madera y María Rojas quedaron de sexto lugar de 12 países, cerrando la participación del All Around donde Estados Unidos. Brasil y Canadá quedaron en los primeros lugares y sumaron medallas en los Juegos Panamericanos Junior 2025.

La gimnasta panameña Ana Lucía Beitia consiguió clasificar a la final de Salto y de Viga de equilibrio con 12.350 puntos en el primero y 12.300 en lo segundo.

Panamá hizo un total de 136.250 puntos, mientras que USA ganó el oro 152.300, Brasil consiguió plata con 145.850 puntos y Canadá con el bronce con 145.450.

Panamá con gimnasia en los Juegos Panamericanos Junior 2025

La final de las individuales será este jueves desde las 4:00 pm y la pueden sintonizar por RPC Deportes.

En esta nota:
Seguir leyendo

Juegos Panamericanos Junior 2025: ¿Qué pasó con Ian Romero?

José Raúl Mulino felicita a Emily Santos por sus medallas en Juegos Panamericanos Junior

Juegos Panamericanos Junior 2025: Emily Santos gana medalla de plata en 200 m pecho

Recomendadas

Últimas noticias