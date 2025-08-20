Juegos Panamericanos Junior 2025: Panamá finaliza de sexto lugar en All Around

El equipo de Panamá que es representado por Aylin Goon, Ana Lucía Beitia, Susan Madera y María Rojas quedaron de sexto lugar de 12 países, cerrando la participación del All Around donde Estados Unidos. Brasil y Canadá quedaron en los primeros lugares y sumaron medallas en los Juegos Panamericanos Junior 2025.

La gimnasta panameña Ana Lucía Beitia consiguió clasificar a la final de Salto y de Viga de equilibrio con 12.350 puntos en el primero y 12.300 en lo segundo.

Panamá hizo un total de 136.250 puntos, mientras que USA ganó el oro 152.300, Brasil consiguió plata con 145.850 puntos y Canadá con el bronce con 145.450.

Panamá con gimnasia en los Juegos Panamericanos Junior 2025

La final de las individuales será este jueves desde las 4:00 pm y la pueden sintonizar por RPC Deportes.