JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR 2025 Otros deportes -  10 de agosto de 2025 - 09:53

Juegos Panamericanos Junior 2025: Patrick Taylor logra boleto a la final

Patrick Taylor consiguió su boleto a la final en Tiro Deportivo, modalidad escopeta y prueba Skeet, en los Juegos Panamericanos Junior 2025.

Juegos Panamericanos Junior 2025: Patrick Taylor logra boleto a la final

Juegos Panamericanos Junior 2025: Patrick Taylor logra boleto a la final

Patrick Taylor consiguió su boleto a la final en Tiro Deportivo, modalidad escopeta y prueba Skeet, en los Juegos Panamericanos Junior 2025 tras impactar 21 platos en la Ronda 4 y 16 en la Ronda 5, ambas disputadas en el segundo día de la Fase Clasificatoria.

El atleta panameño sumó 100/125 en total, quedándose con el quinto lugar general y uno de los seis boletos a la gran final que estará dando inicio a las 10:00 am.

Patrick Taylor debutó ayer en Asunción

Ayer registró 22 puntos de 25 posibles en la primera ronda, 21 puntos en la segunda ronda y 20 puntos en la tercera, acumulando un total de 63/75 puntos y ubicándose en la cuarta posición parcial al término del primer día de la Fase Clasificatoria, entre ocho competidores.

FUENTE: COMITÉ OLÍMPICO DE PANAMÁ

En esta nota:
Seguir leyendo

Emily Santos clasifica a la Final e impone récord Panamericano Junior en 100m pecho

Juegos Panamericanos Junior 2025: Conoce al cantante que estará en la inauguración

Juegos Panamericanos Junior 2025: Panamá tendrá una delegación de 34 atletas

Recomendadas

Últimas noticias