Juegos Panamericanos Junior 2025: Patrick Taylor logra boleto a la final

Patrick Taylor consiguió su boleto a la final en Tiro Deportivo, modalidad escopeta y prueba Skeet, en los Juegos Panamericanos Junior 2025 tras impactar 21 platos en la Ronda 4 y 16 en la Ronda 5, ambas disputadas en el segundo día de la Fase Clasificatoria.
Patrick Taylor debutó ayer en Asunción
Ayer registró 22 puntos de 25 posibles en la primera ronda, 21 puntos en la segunda ronda y 20 puntos en la tercera, acumulando un total de 63/75 puntos y ubicándose en la cuarta posición parcial al término del primer día de la Fase Clasificatoria, entre ocho competidores.
FUENTE: COMITÉ OLÍMPICO DE PANAMÁ