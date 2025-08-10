Juegos Panamericanos Junior 2025: Patrick Taylor logra boleto a la final

Patrick Taylor consiguió su boleto a la final en Tiro Deportivo, modalidad escopeta y prueba Skeet, en los Juegos Panamericanos Junior 2025 tras impactar 21 platos en la Ronda 4 y 16 en la Ronda 5, ambas disputadas en el segundo día de la Fase Clasificatoria.

El atleta panameño sumó 100/125 en total, quedándose con el quinto lugar general y uno de los seis boletos a la gran final que estará dando inicio a las 10:00 am.

