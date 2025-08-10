Juegos Panamericanos Junior 2025: Patrick Taylor queda 6to en la final de Tiro Deportivo

El tirador Patrick Taylor culminó en el sexto lugar de la final de Tiro Deportivo, modalidad escopeta y prueba Skeet, convirtiéndose en el primer atleta de la delegación nacional en conseguir un Diploma en los Juegos Panamericanos Junior 2025 de Asunción.

En la Final acertó en 10 de 20 platos posibles. Cabe destacar que Patrick, de tan solo 16 años, compitió en la categoría Sub-21 convocada para estos II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Por su parte María Moreno estuvo en acción en Tiro Deportivo, modalidad Pistola, prueba 10m Aire en la que sumó 501-3x puntos.

Ciclismo en acción en los Juegos Panamericanos Junior 2025

Nuestros representantes en Ciclismo participaron en la prueba contrarreloj de estos II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025:

‍Noemy Atencio: acaba en el lugar #17 con tiempo de 42:44.68mins. Consistió en dos vueltas de 13,3km.

‍Michael Caballero: termina en el lugar #14 con tiempo de 53:27.91mins. Consistió en tres vueltas de 13,3km.

El próximo domingo 17 de agosto regresan para las competencias de fondo.

FUENTE: Comité Olímpico de Panamá