Juegos Panamericanos Junior 2025: ¿Por qué fue descalificada Emily Santos?

El juez aduce que en el desplazamiento de la atleta Emily Santos da “más de una patada de mariposa en la salida” sin embargo, a una simple observación del video existente de la carrera claramente y de manera equívoca se deja en evidencia irrefutable que la atleta en ningún momento da más de una patada, de haber sido así, hubiera salido mucho más adelante y tal cual como se observa no sale de primera en la sumergible si no que sale de 4ta como se observa en el video.

FUENTE: COMITÉ OLÍMPICO DE PANAMÁ