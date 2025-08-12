JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR Otros deportes -  12 de agosto de 2025 - 09:41

Juegos Panamericanos Junior 2025: ¿Por qué fue descalificada Emily Santos?

El Comité Olímpicos Olímpico de Panamá se pronunció sobre la descalificación de Emily Santos en los 200m pechos en los Juegos Panamericanos Junior 2025.

COMITÉ OLÍMPICO DE PANAMÁ

El Comité Olímpicos Olímpico de Panamá se pronunció sobre la descalificación que sufrió Emily Santos en su prueba de 200 metros pechos en los Juegos Panamericanos Junior 2025.

Comunicado del Comité Olímpico de Panamá

Estimados medios de comunicación, les informamos que el equipo del Comité Olímpico de Panamá ha formalizado la apelación por la descalificación de nuestra atleta Emily Santos. Les compartimos la información detallada.

El juez aduce que en el desplazamiento de la atleta Emily Santos da “más de una patada de mariposa en la salida” sin embargo, a una simple observación del video existente de la carrera claramente y de manera equívoca se deja en evidencia irrefutable que la atleta en ningún momento da más de una patada, de haber sido así, hubiera salido mucho más adelante y tal cual como se observa no sale de primera en la sumergible si no que sale de 4ta como se observa en el video.

FUENTE: COMITÉ OLÍMPICO DE PANAMÁ

