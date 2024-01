Momentos 2023: Jinete panameño ganó el Clásico del Caribe

Luis Sáez, ganador de eventos como El International Jockey Challenge 2023, The Longines Kentucky Oaks y la Copa Mundial de Dubái, lideró un ejemplar panameño propitario de Stud Dani Sam y entrenado por Mario Estévez.

Panamá llegó a 16 victorias en Clásicos del Caribe y la primera desde el 2016 cuando ganó El Tigre Mono.

Reacciones de Sáez

"Me siento bien contento, agradecido con Dios principalmente por este triunfo y lo más importante que mi familia está aquí conmigo". Añadió: "Obviamente estamos aquí en mi tierra, es algo increíble y no siento que estoy aquí", añadió el jinete panameño señalando que no se creía la victoria que logró.

Sáez nació el 19 de mayo de 1992 en la Ciudad de Panamá. Creció en una granja y se entrenó para ser jockey en la Academia de Entrenamiento de Jockey Laffit Pincay Jr.