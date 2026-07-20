Televisores Mini LED: la tendencia que gana espacio entre los aficionados al deporte

TCL, líder global en electrónica de consumo y marca N.º 1 en televisores Mini LED y de gran tamaño, presenta su campaña "Watch the Best", con la que invita a los fanáticos del fútbol a disfrutar cada jugada con la mejor calidad de imagen y sonido.

La propuesta llega en un contexto en el que los televisores Mini LED continúan ganando protagonismo a nivel mundial. De acuerdo con proyecciones de la industria, las ventas globales de esta tecnología pasarán de 12 millones de unidades en 2025 a 17 millones en 2029, reflejando el creciente interés de los consumidores por pantallas que ofrecen mayor brillo, contraste y precisión de color.

En Panamá, donde el fútbol continúa siendo uno de los principales espacios de entretenimiento y reunión para familias y amigos, cada vez más personas buscan televisores de gran formato y tecnologías de última generación que les permitan vivir los partidos con una experiencia más inmersiva y realista.

Deportes: la hora de la gran pantalla en TCL

La tecnología QD-Mini LED de TCL combina un avanzado sistema de retroiluminación con Quantum Dot para ofrecer negros más profundos, un brillo superior, colores más precisos y un contraste excepcional. Además, la tecnología All-Domain Halo Control optimiza todo el proceso de generación y reproducción de la imagen, reduciendo el efecto halo y permitiendo apreciar con mayor claridad cada jugada.

A esto se suma el procesador AiPQ, que analiza el contenido en tiempo real para ajustar automáticamente el brillo, contraste, color y nitidez, mientras que su amplio ángulo de visión permite que todos los asistentes disfruten de la misma calidad de imagen, sin importar dónde estén sentados.

Dos opciones para disfrutar el mejor fútbol

Como parte de su portafolio Mini LED, TCL ofrece dos alternativas pensadas para diferentes necesidades de los consumidores.

La serie C6K destaca por ofrecer una excelente relación entre precio y rendimiento. Equipada con 512 zonas de atenuación precisa, alto brillo HDR y una tasa de refresco de 144 Hz, brinda imágenes fluidas, gran nivel de detalle y un desempeño ideal para quienes desean dar el salto a la tecnología Mini LED con una propuesta de alto valor.

Para quienes buscan una experiencia aún más avanzada, la serie C7L incorpora la tecnología SQD- Mini LED, un mayor nivel de brillo HDR, procesador AiPQ Pro y una tasa de refresco nativa de 144 Hz, ofreciendo imágenes más precisas, colores vibrantes y un nivel de detalle que permite disfrutar cada partido con una calidad excepcional.

Sonido que acerca al espectador al estadio

La experiencia visual se complementa con sistemas de audio desarrollados junto a reconocidos especialistas internacionales. La serie C6K incorpora sonido ONKYO, mientras que la C7L integra tecnología de audio de Bang & Olufsen, proporcionando un sonido envolvente que permite apreciar desde los cánticos de la afición hasta cada detalle del partido con gran claridad.

Watch the Best

El mayor escenario del fútbol merece la mejor experiencia audiovisual, y TCL logra recrear el ambiente del estadio gracias a sus televisores QD-Mini LED y SQD-Mini LED. Revisa disponibilidad y precios en los principales retailers o en el e-commerce de la marca.

Sobre TCL

TCL es una marca líder en electrónica de consumo y un referencia global en la industria televisiva. Actualmente, la empresa opera en más de 160 mercados alrededor del mundo. Especializada en investigación, desarrollo y fabricación, TCL ofrece una amplia gama de productos, incluyendo televisores, sistemas de audio, electrodomésticos, dispositivos móviles, gafas inteligentes, pantallas comerciales y mucho más. Para más información, visite TCL.