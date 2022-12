Qatar 2022: "Estoy feliz de jugar contra Modrić, que gane el mejor", Vinícius 

"Modric siempre me enseñó bastante, aún me sigue enseñando en el día a día, hace de todo para que yo siga evolucionando. Lo tomo como un espejo, un tipo de 37 años jugando en el nivel de él es algo raro", dijo el extremo en una rueda de prensa en el estadio Grand Hamad, sede de entrenamiento de la 'Canarinha' en Doha.

"Estoy feliz de jugar contra él, y que venza el mejor", agregó.

El atacante, de 22 años, contó que también aprendió mucho de su entrenador en el Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, quien alguna vez dijo que Vini era el jugador que más lo sorprendía.

"Siempre me está dando la fuerza que necesito, así como los regaños que también necesito. Cuando lo necesité, fue como un padre para mí. Siempre me da el cariño que preciso, la responsabilidad también. Él hace eso no solamente por mí, sino por todos los jóvenes, por todos los jugadores con los que trabajó", apuntó.

Vinicius Jr, hombre destacado de Brasil en Catar con un gol y dos asistencias, aseguró que sus dos entrenadores, Ancelotti y Tite, de relación cercana, tienen muchas cosas en común, especialmente en la "parte humana, de saber qué es lo mejor para el jugador".

"Siempre conversaba con Tite por teléfono, con Ancelotti, que me daba muchos consejos para ser titular en la selección. Me preparé mejor y tuve la cabeza tranquila para saber que en el momento adecuado estaría preparado para ayudar a la selección. Estoy muy feliz por haber comenzado bien la competición, pero no quiero parar aquí, quiero seguir así hasta la final", señaló.

Otra influencia citada por el jugador durante la rueda de prensa fue el astro Neymar. Ocho años más viejo que él, el '10' fue su ídolo de infancia y adolescencia y ahora, en un sueño que se volvió realidad, su "hermano" en el equipo nacional.

"Él me dijo que el Mundial es diferente a cualquier otro torneo. Y ahora lo estoy viviendo, sé lo importante que la Copa es para nuestro país, para todos. Él me habló de eso y siempre tuve eso presente. No sabía del tamaño, pero cuando suena el himno vi la diferencia que es jugar una Copa del Mundo por tu país", cerró.

FUENTE: AFP