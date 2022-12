Qatar 2022: Luis Figo explota tras la eliminación

La selección de Portugal perdió la oportunidad de hacer historia y coronarse campeones del mundial de Qatar 2022 , al caer por la mínima 1-0 ante la selección de Marruecos, más allá de la derrota, el foco se centró en Cristiano Ronaldo, el cual no participó de este partido crucial como titular, dejando en duda muchas decisiones, lo que hizo que Luis Figo explotara y dejara algunas declaraciones.

La estrella portuguesa, Cristiano Ronaldo, no ostentó un gran inició de temporada en el Manchester United, lo que hizo que, ahora en el mundial, quedara relegado al banco en los últimos duelos por decisión técnica, convirtiendo esto último en el centro del enojo del exfutbolista del Real Madrid, Figo, "No se puede ganar un Mundial con Cristiano Ronaldo en el banquillo. ¿Ganarle a Suiza? ¡Excelente! ¿Pero se puede hacer eso en todos los partidos? No".