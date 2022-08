Qatar 2022: ¿Por qué FIFA decidió adelantar el Mundial?

"Con este cambio, se mantiene una larga tradición por la que los anfitriones o los vigentes campeones inauguran el torneo", señaló la FIFA sobre el inicio del Mundial de Qatar 2022.

CAMBIOS EN EL HORARIO DE QATAR 2022

La ceremonia inaugural del Mundial 2022 era el 21 de noviembre entre Qatar vs Ecuador a las 11:00 am en el estadio Al Bayt y ahora se tiene previsto arrancar el 20 de noviembre a las 11:00 am.

Mientras que el lunes 21 de noviembre Inglaterra e Irán se medirán a las 8:00 am, Senegal vs Países Bajos a las 11:00 am y Estados Unidos vs Gales jugarán a las 2:00 pm.

El resto de los partidos se mantienen con el calendario original y el Mundial de Qatar 2022 será del 20 de noviembre al 18 de diciembre.