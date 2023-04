Sugar Roy Leonard sobre Roberto Durán: "No me caía bien, pero ahora somos buenos amigos"

Roberto Durán vs Sugar Roy Leonard

"Hay ciertas peleas que vienen a mi mente, como la de Roberto Durán", expresó en una entrevista a Jeff Zimmerman.

"No me caía bien, lo juro, porque hablaba basura, me decía groserías. Pero ahora somos amigos, tenemos pláticas profundas. Somos buenos amigos, habló con él cada pocos meses", añadió Roy Leonard.

El estadounidense recordó que ante Roberto Durán se produjo su primera derrota como profesional. "Durán es como el demonio de Tasmania. Les juro que pensaba ¿Quién más está en este ring? porque parecía que estaba peleando con tres o cuatro tipos. Ese era su principal poder".

Leonard cómo Durán se midieron en tres oportunidades, las dos primeras fueron las más recordadas. Primero "Manos de Piedra" ganó por decisión unánime. Unos meses después volvieron a pelear y Sugar Roy Leonard ganó en el 8vo round dónde se dio el famoso "No más" de Roberto Durán.