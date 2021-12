UFC: Conor McGregor, ¿Qué enfermedad sufre?

“Ha tenido problemas en los tobillos durante los últimos años y había pedido que le vendaran los tobillos antes de entrar en esta pelea. Obtuvo la autorización de la Comisión Atlética del Estado de Nevada, pero no lo hizo. Optó por no vendarlos, no sé por qué”, dijo Dana White a Fox News, “Pero sí, tiene artritis crónica en los tobillos”.

Según los informes médicos, la enfermedad causa dolor, inflamación y problemas de movilidad como los que estuvo padeciendo Conor McGregor.

Hasta el momento el luchador ha asegurado en redes sociales que se encuentra bien de salud y mejorando, incluso pensando ya en un regreso a la UFC a mediados del 2022.