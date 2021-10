JOHN ZENOR (Associated Press)

"Wilder no tiene ninguna opción ante Fury", Mike Tyson

"Wilder no tendrá ninguna posibilidad con Fury si no se golpea primero a sí mismo", declaró Tyson al ser cuestionado sobre el próximo compromiso entre el estadounidense y el británico.

Para Mike Tyson, lo principal que debe tener un boxeador es coraje de poder aceptar sus derrotas, señalando de manera directa la segunda pelea donde Wilder utilizó como excusa el calzón pesado.

"Ahora mismo Wilder es su mayor oponente. Tenemos que ser capaces de aceptar nuestros errores, ponernos de pie y decir: 'Oye, me equivoqué, ganó el mejor. No podemos dejarnos consumir por nuestro ego. Nadie estaba más consumido por su ego que yo, siempre buscamos excusas cuando perdemos y decimos: 'Bueno, no podía perder, debe haber habido un erro, alguien tuvo que engañarme", dijo Mike Tyson.

Fury y Wilder se enfrentaron por primera vez en 2018, la pelea terminó en empate y la segunda en febrero del 2020, donde Fury tomó la revancha y venció en el 7mo asalto a Wilder por KO técnico cuando el referee observó que el campeón lanzaba la toalla en la esquina.