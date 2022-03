"Me confirmaron que Gabriel Torres recibirá homenaje y será titular", Samuel Anthony

"Lo que si me confirmaron hoy es que Gabriel Torres recibirá un homenaje y que Gaby será titular, eso si me lo confirmaron desde Fepafut house", destacó Samuel Anthony en A La Candela.

"Según lo que me cuentan, Panamá puede que no rote tanto, es lo que me cuentan, que Christiansen quiere competir el partido porque no quiere que la ultima imagen sea negativa."

La selección de Panamá dirigida por Thomas Christiansen se enfrenta a Canadá en el cierre de las eliminatorias Concacaf.

Tras 13 fechas disputadas, Canadá, USA, México y Costa Rica ocupan los cuatro puestos de clasificación que otorga la Ronda Final de las eliminatorias de CONCACAF.

Canadá es líder con 28 puntos, seguido de USA y México, ambos con 25, y en la cuarta posición está Costa Rica con 22.

Ya eliminados están Panamá en la quinta posición con 18, El Salvador con 10, Jamaica con 8 y Honduras con 4.