Fidel Escobar se siente bien físicamente para el amistoso ante Brasil

El defensor de la selección de Panamá Fidel Escobar conversó con la prensa previo al duelo ante Brasil del próximo domingo sobre su preparación y la importancia de los partidos amistosos previo al Mundial 2026.

"Yo creo que hay que darlo todo, ningún partido es amistoso, no tenemos partidos amistosos, tenemos una potencia grande como es Brasil, pero yo creo que lo manejaremos de la mejor manera, tenemos varios jugadores con lesiones, pero creo que lo afrontaremos de buena manera".

Fidel Escobar se siente físicamente bien

El jugador del Saprissa comentó en los medios que se siente preparado para afrontar los próximos partidos y que lo que sucedió con su lesión lo ayudó para motivarse.

"En lo personal me siento bien, vengo de unos meses muy complicados a nivel personal, pero eso me motivó para estar acá y para disfrutar Dios primero otra Copa del Mundo y me siento físicamente bien, estos partidos van hacer muy buenos para todo lo que viene".