El bicampeón español de Fórmula 1, Fernando Alonso , disputará con el equipo Aston Martin en la 49.ª edición del Dakar 2027 que se disputará en Portugal y Marruecos del 9 al 23 de enero, en la segunda ocasión en la que el piloto asturiano tomará parte en el el rally más prestigioso del mundo.

Alonso, de 45 años, se unirá al francés Sébastien Loeb, nueve veces campeón del mundo de rally, y al brasileño Lucas Moraes, vigente campeón del mundo de rally raid, para conformar los tres coches con los que competirá Aston Martin, según anunció la escudería del piloto español de Fórmula Uno, Aston Martin Aramco, en un comunicado.

Dakar 2027. A first for @AMR_Official, with a familiar face in the line-up.@alo_oficial will join Sébastien Loeb and Lucas Moraes as they take on one of motorsport’s toughest challenges. We’ll be cheering them on!



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Alonso tendrá como copiloto al expiloto de rally de motocicletas Marc Coma, con quien ya compitió en el estreno en el Dakar en 2020 con el equipo Toyota Gazoo Racing y con Coma también de copiloto.

En aquella ocasión, terminó en la decimotercera posición de la general y consiguió una segunda posición en la octava etapa como mejor resultado parcial.

"En 2020, el Dakar fue una de las experiencias más desafiantes y gratificantes de mi carrera. Siento un enorme respeto por esta carrera y por los especialistas que la dominan. Tener a Marc a mi lado de nuevo es muy importante, y con Aston Martin, Prodrive, Sébastien y Lucas tenemos un equipo excepcional", señala Alonso en el comunicado.

Aunque asegura que su prioridad sigue siendo la Fórmula Uno, añade que el Dakar también le resulta motivante: "Soy piloto de carreras y desafíos como este son la razón por la que me encanta competir. Tengo muchas ganas de ver qué podemos lograr."

Fernando Alonso decidio participar en el Dakar tras renovar con Aston Martin

Según el piloto asturiano, tras renovar un año más con Aston Martin, fue cuando empezó a reflexionar sobre su participación en el Dakar.

"Al final, la decisión fue sencilla. Quería afrontar el reto por completo y competir tanto en la Fórmula 1 como en el Rally Dakar en el mismo año", argumenta.

La 49.ª edición del Rally Dakar de 2027 saldrá de la región portuguesa del Algarve el 9 de enero y concluirá en Marrakech (Marruecos) el día 23 de ese mes, después de que la organización tuviera que cambiar de planes al no poder celebrarse en Arabia Saudí como en los últimos años por los ataques de los rebeldes hutíes del Yemen.

Será un recorrido de 7.824 kilómetros, con 4.341 de etapa especial. El prólogo y el primer tramo cronometrado serán en suelo portugués, en la tercera ocasión que es punto de partida de la emblemática carrera, y los otros once tramos y la jornada de descanso, en Marruecos, país que fue zona de paso de la prueba durante catorce años hasta 2007.

El Dakar precederá a los test de pretemporada de la Fórmula Uno, cuyo calendario, compuesto de 24 carreras, comenzará en Baréin del 12 al 14 de marzo

FUENTE: EFE