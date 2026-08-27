BALONCESTO Baloncesto -  27 de agosto de 2026 - 09:22

Clasificatorio FIBA World Cup 2027: Experiencia NBA en la plantilla de Canadá para enfrentar a Panamá

Canadá desafía a Panamá en el Clasificatorio FIBA World Cup 2027 con jugadores de experiencia en la NBA.

Clasificatorio FIBA World Cup 2027: Talento NBA en la plantilla de Canadá para enfrentar a Panamá

Clasificatorio FIBA World Cup 2027: Talento NBA en la plantilla de Canadá para enfrentar a Panamá

Foto: Canada Basketball

Canadá Basketball anunció el lunes los 15 atletas que representarán a la Selección Nacional Masculina Senior de Canadá durante la Ventana 4 de las Eliminatorias Americanas para el Clasificatorio FIBA World Cup 2027.

Canadá debutará en la segunda ronda como visitante contra Panamá el jueves 27 de agosto en el Arena Roberto Durán de la Ciudad de Panamá (en vivo por COS 8:40 pm). Posteriormente, el equipo regresará a casa para enfrentarse a Argentina el lunes 31 de agosto en el Videotron Centre de la Ciudad de Quebec.

Canadá llega a la Ventana 4 con un récord perfecto de 6-0 y es uno de los dos únicos equipos invictos que quedan en las Eliminatorias de las Américas, junto con Brasil.

Convocados de Canadá - Clasificatorio FIBA World Cup 2027

  1. Nickeil Alexander-Walker – Toronto, Ontario.
  2. Trae Bell-Haynes – Toronto, Ontario,
  3. Khem Birch – Montreal, Que.
  4. Marcus Carr – Toronto, Ontario
  5. Lugentz Dort — Montreal, Que.
  6. Mfiondu Kabengele - Burlington, Ontario.
  7. Kaza Kajami-Keane – Ajax, Ontario.
  8. Koby McEwen – Toronto, Ontario.
  9. David Muenkat - Brampton, Ontario.
  10. Nick Ongenda – Mississauga, Ontario.
  11. Kelly Olynyk – Kamloops, BC
  12. Jackson Rowe – Toronto, Ontario.
  13. Thomas Scrubb – Richmond, BC
  14. Keevan Veinot – Port Williams, NS
  15. Kyle Wiltjer – Portland, Oregón

FUENTE: Canada Basketball

En esta nota:
Seguir leyendo

Panamá vs Canadá: Fecha, hora y dónde ver en Clasificatorio FIBA World Cup 2027

Recomendadas

Últimas noticias