Clasificatorio FIBA World Cup 2027: Experiencia NBA en la plantilla de Canadá para enfrentar a Panamá

Canadá Basketball anunció el lunes los 15 atletas que representarán a la Selección Nacional Masculina Senior de Canadá durante la Ventana 4 de las Eliminatorias Americanas para el Clasificatorio FIBA World Cup 2027.
Canadá llega a la Ventana 4 con un récord perfecto de 6-0 y es uno de los dos únicos equipos invictos que quedan en las Eliminatorias de las Américas, junto con Brasil.
Convocados de Canadá - Clasificatorio FIBA World Cup 2027
- Nickeil Alexander-Walker – Toronto, Ontario.
- Trae Bell-Haynes – Toronto, Ontario,
- Khem Birch – Montreal, Que.
- Marcus Carr – Toronto, Ontario
- Lugentz Dort — Montreal, Que.
- Mfiondu Kabengele - Burlington, Ontario.
- Kaza Kajami-Keane – Ajax, Ontario.
- Koby McEwen – Toronto, Ontario.
- David Muenkat - Brampton, Ontario.
- Nick Ongenda – Mississauga, Ontario.
- Kelly Olynyk – Kamloops, BC
- Jackson Rowe – Toronto, Ontario.
- Thomas Scrubb – Richmond, BC
- Keevan Veinot – Port Williams, NS
- Kyle Wiltjer – Portland, Oregón
FUENTE: Canada Basketball