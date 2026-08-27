Los herederos de Andy Pettitte y CC Sabathia brillan con cuadrangulares en ligas menores

El martes, los hijos de Andy Pettitte y CC Sabathia se volaron la cerca para sus respectivas organizaciones. También dio la casualidad de que fueron los terceros jonrones como profesionales para los seleccionados en el Draft amateur del 2026: Luke Pettitte y Carsten Sabathia III.

En Florida, Pettitte conectó un cuadrangular en la victoria de la sucursal Clase-A Tampa 10-5 sobre Jupiter en el Roger Dean Chevrolet Stadium. En Carolina del Norte, Sabathia disparó su cañonazo en la derrota de la sucursal Clase-A Wilson 8-5 ante Hickory en el Wilson Ballpark.

Pettitte, una selección de octava ronda de los Yankees, castigó un slider en el medio del plato con un batazo de 321 pies hacia el jardín prado central-izquierdo ante el derecho dominicano Yohanfer Santana (Marlins) en la octava entrada. El inicialista, que batea a la derecha, tiene una línea ofensiva de .350/.435/.900 con tres jonrones, dos dobles y ocho carreras impulsadas en cinco juegos.

Con su padre en las gradas para su debut hace una semana, el jugador de dos vías de 21 años conectó su primer jonrón. Ocurrió 20 años y siete días después del único cuadrangular en la carrera de 18 años de Andy Pettitte en las Grandes Ligas entre los Yankees y los Astros.

El hijo de CC Sabathia

Sabathia, una selección de 20ma ronda de los Cerveceros, también empalmó un jonrón hacia el jardín central-izquierdo, castigando un pitcheo en el medio de la zona en el cuarto inning ante el derecho Connor O'Hara (Rangers). El inicialista, que también batea a la derecha, mejoró su línea ofensiva a .405/.468/.690 con seis extrabases y nueve impulsadas en 11 juegos para los Warbirds.

El producto de la Universidad de Houston también está jugando para una de las antiguas organizaciones de su padre, y al igual que Luke, Carsten tuvo a su papá en las gradas para su primer cuadrangular como profesional.