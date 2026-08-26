EN VIVO
LALIGA
Real Madrid vs Real Sociedad: EN VIVO, jornada 1 de LaLiga
El Real Madrid recibe en el Bernabéu a la Real Sociedad en un duelo emocionante de la primera fecha de LaLiga.
El conjunto del Real Madrid se enfrenta este miércoles a la Real Sociedad en la primera jornada de LaLiga de España 2026-27, que fue aplazada para aquellos clubes que tuvieron representantes en las semifinales del pasado Mundial.
En esta nota:
Recomendadas
PREMIER LEAGUE
El Manchester City ficha al joven marroquí Ayyoub Bouaddi
COPA CENTROAMERICANA