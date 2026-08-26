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Real Madrid vs Real Sociedad: EN VIVO, jornada 1 de LaLiga

Real Madrid vs Real Sociedad: EN VIVO

Real Madrid vs Real Sociedad: EN VIVO, jornada 1 de LaLiga

FOTO: IA
Fútbol Internacional - 

El Real Madrid recibe en el Bernabéu a la Real Sociedad en un duelo emocionante de la primera fecha de LaLiga.

El conjunto del Real Madrid se enfrenta este miércoles a la Real Sociedad en la primera jornada de LaLiga de España 2026-27, que fue aplazada para aquellos clubes que tuvieron representantes en las semifinales del pasado Mundial.

Minuto 27 / Real Madrid 0-0 Real Sociedad

Minuto 21 / Real Madrid 0-0 Real Sociedad

Vini Jr no pudo definir en el mano a mano, tras una gran atajada de Álex Remiro.

Minuto 17 / Real Madrid 0-0 Real Sociedad

Vini Jr busca crear peligro con su velocidad por la banda izquierda.

Minuto 11 / Real Madrid 0-0 Real Sociedad

Mikel Oyarzabal aparece en el área para rematar por bajo, pero Courtois la saca con la pierna.

Minuto 7 / Real Madrid 0-0 Real Sociedad

Escapada de Mbappé que se cierra el ángulo, remata de zurda, pero reacciona bien Remiro.

Minuto 3 / Real Madrid 0-0 Real Sociedad

Disparo de zurda de Vinicius Jr desde fuera del área que se va por alto.

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