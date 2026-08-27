Clasificatorio FIBA World Cup 2027: Los 12 elegidos de Panamá para la Ventana 4

La Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) informa a los Medios de Comunicación Deportivos (Prensa, Radio, Televisión y Digitales), el listado de la Selección de baloncesto de Panamá para la Ventana 4 en el inicio de la Segunda Ronda del Clasificatorio FIBA World Cup 2027.

El cuerpo técnico lo encabeza el boricua Nelson Colón, lo asisten Carlos Rivera Ruíz, Alberto Adrián Duque y Bryan Waithe; Jesús Izos, Preparador Físico, Gilberto Llerena, Doctor, Grerys Soto, Fisioterapeuta, Marcelino González, Ortopeda, Joel González, Utilero y Jamaal Levy, Gerente General de la Selección Nacional Mayor.

En esta segunda ronda, Panamá jugará su primer partido de local ante Canadá en la Arena Roberto Durán este jueves 27 de agosto a las 8:40 p.m.; luego viajará a Nassau para enfrentar a Bahamas en su segundo encuentro que cierra la cuarta ventana, en el gimnasio Sir Kendal Isaccs el lunes 31 de agosto a las 7:10p.m.

Los 12 equipos que siguen en carrera tienen el objetivo de terminar entre los tres primeros de sus respectivos grupos o convertirse en el mejor cuarto para asegurar uno de los siete boletos disponibles a la Copa del Mundo de Catar.

Convocados de Panamá - Clasificatorio FIBA World Cup 2027

Eric Romero, Ricardo Lindo Jr., Luis Rodríguez Jr., Trevor Gaskins (Capitán), Tyler Gaskins, Gil Atencio, Roberto Armstrong, Justin Quintero, Guillermo Navarro, Anthony Hall, Aaron Gedeón Layne y Bryan Anderson.

FUENTE: FEPABA