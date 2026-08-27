César Blackman y Cristian Martínez ya lucen parche de la Champions League

Panamá estuvo pendiente del Slovan Bratislava de César Blackman y Cristian Martínez que se metió a la fase de liga de la UEFA Champions League con un "Fulo" como protagonista.

Cristian “Fulo” Martínez , quien apareció en el momento decisivo con el encuentro igualado 1-1 después de los 90 minutos, recibió un pase de Nino Marcelli y, al minuto 100 (en la prórroga), definió con categoría para darle al Slovan la ventaja definitiva.

Junto a él estuvo César Blackman, quien también fue titular y completó prácticamente toda la eliminatoria. El defensor panameño disputó 120 minutos y tuvo una destacada participación defensiva, con recuperaciones, intercepciones y contribuciones importantes para que el Slovan resistiera la presión del Celje durante la prórroga.

Para Blackman será su segunda experiencia en la Champions League, mientras que Martínez tendrá la oportunidad de debutar en la máxima competición de clubes de Europa. Ambos se suman a Andrés Andrade, del LASK de Austria, para formar una histórica presencia de tres futbolistas panameños en la fase de liga de la Champions 2026-27.