MLB: Iván Herrera productivo al bate, pero Cardinals caen por la mínima

El panameño Iván Herrera tuvo una noche productiva a la ofensiva con los Cardinals de San Luis, pero no pudo evitar la derrota ante los Orioles de Baltimore por 8-7.
A pesar que Baltimore tomó ventaja temprano en el partido 7-1 en las dos primeras entradas, el equipo del panameño se repuso para igualar las acciones en la quinta entrada anotando seis carrerras.
Pero en la novena entrada un doble productivo de Christian Encarnacion-Strand, quien tuvo una jornada de cuatro imparables.
Número de Iván Herrera
Herrera esta temporada tiene promedio de .246 con 14 cuadrangulares, 53 remolcadas, 7 bases robadas y .742 de OPS.